Advierten que medidas de la OCDE afectarán a Panamá

Preocupados por las medidas que aplicará el Gobierno en el sistema fiscal, los gremios de abogados dedicados a dar servicios legales a las empresas y consorcios internacionales iniciaron ayer una reunión para analizar las normas de transparencia que exige a Panamá la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La Asociación Panameña de Derecho Marítimo y la Asociación de Abogados Internacionales se oponen a la petición de la OCDE de eliminar la confidencialidad en la creación de sociedades anónimas.

Juan Felipe Pitty, presidente de la Asociación de Derecho Marítimo, dijo que en Panamá hay suficientes mecanismos de transparencia para aceptar que un organismo que no cuenta con el apoyo unánime, a nivel internacional decida “quitarle competitividad al sistema panameño”.

“No concibo cómo se puede proyectar desde países del primer mundo una estrategia que persigue reducir a la pobreza aún más a un país que ha tenido éxito económico en este sector”, añadió.

Pitty propuso que Panamá se haga respetar y busque aliados internacionales para que a través de un bloque de países pueda rechazar medidas que afecten al sector terciario de la economía.

Hay algunos Estados miembros de ese organismo, según el dirigente, que no se han ajustado a las normas que a Panamá le están exigiendo.

Dijo que hay un doble estándar y un desconocimiento de que hace año y medio se implementaron exigencias de la OCDE “que nos han puesto a la vanguardia de la transparencia y la seriedad en materia fiscal”.

El Gobierno panameño se comprometió a establecer mecanismos de cooperación internacional, para que Panamá no sea incluido en la lista de paraísos fiscales no cooperadores, y que no esté sujeto a “medidas coordinadas defensivas”.

De acuerdo con el viceministro de Economía, Domingo Latorraca, Panamá trabajará para determinar qué cambios se requerirán en la legislación vigente, los cuales deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

Según Latorraca, el compromiso es un primer paso para la eliminación de las listas bilaterales, pero esto sería a través de acuerdos bilaterales de intercambio de información tributaria.

Latorraca defendió la importancia de evitar sanciones bilaterales, porque “es una medida necesaria para integrarnos plenamente a un mundo globalizado”.

Según el funcionario, el Gobierno busca evitar el endurecimiento de las sanciones con la modificación de algunas partes de la legislación que puedan abrir oportunidad a la realización de transacciones ilícitas.