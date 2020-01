Aerocontinente, en problemas

SANTIAGO DE CHILE (ANSA) – Serios problemas económicos enfrenta la compañía peruana Aerocontinente, que la semana pasada despidió a un tercio de sus trabajadores de las diversas reparticiones que mantiene en Chile. Los trabajadores despedidos alcanzan a 200, pero también la situación es complicada porque a los empleados activos se les debe sus sueldos de octubre y la empresa no ha pagado desde abril los gastos previsionales y de salud. Según el presidente del sindicato, Marcos Flores, las deudas acumuladas por Aerocontinente alcanzan al equivalente a 1.3 millones de dólares. El gerente general de la empresa en Chile, Ricardo Ciampe, reconoció las dificultades económicas, pero señaló que estas se agravaron luego que el gobierno chileno no avaló un préstamo solicitado por la empresa tras su intervención debido a acusaciones de lavado de dinero formuladas por el Consejo de Defensa del Estado. “De haber tenido un préstamo gubernamental se hubiera podido evitar este despido. No hubo esa suerte de cooperación o apoyo y tuvimos que recurrir a esta lamentable decisión (de despidos) que la sienten todos los miembros de la compañía”, declaró. Pablo Ortega, jefe de Comunicaciones de la Dirección de Aeronáutica Civil, señaló que Aerocontinente cumple con los requerimientos legales para operar desde Chile, pero advirtió que debe mantener parte de su flota realizando vuelos en territorio de este país. Aerocontinente “tiene que mantener una cantidad de operaciones tal que amerite su base de operaciones en Chile y por lo tanto tiene matrícula chilena”. La compañía mantiene operando en Chile dos aviones Boeing 737 y uno 767, según se informó. “