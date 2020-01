Aerolíneas firman acuerdo

LíNEA EMIRATí ENTRA AL MERCADO ITALIANO

Tras más de ocho meses de negociaciones, las compañías aéreas Alitalia y Etihad Airways firmaron el acuerdo para la entrada de la emiratí en el capital de la italiana, de la que asumirá el 49% de las participaciones con el fin de reestructurarla y salvarla de la quiebra.

La firma se produjo en la tarde del viernes pasado entre los directivos de ambas compañías: el consejero delegado de Alitalia, Gabriele del Torchio, y el de Etihad Airways, James Hogan, después de que la asamblea de la italiana aprobara un aumento de capital de 300 millones de euros ($402 millones).

Una inyección de capital protagonizada por la estatal Poste Italiane (Correos), que aportó $100 millones, y que ya es la segunda en menos de un año, puesto que el pasado 20 de diciembre los accionistas de la compañía tricolor llevaron a cabo otra de $402 millones.

Así, de la inversión total prevista de $2 mil 358 millones, la emiratí se ha comprometido a invertir en la italiana $751 millones al adquirir el 49% de las participaciones y otros $804 millones en futuras inversiones. No obstante, la firma no cierra de manera definitiva esta operación de compra, que no será perfeccionada hasta el próximo otoño, una vez haya recibido el beneplácito de las autoridades competentes de la Unión Europea.

Con este acuerdo, Etihad pretende hacer rentable y devolver al plano positivo a una compañía, Alitalia, que no registra beneficios desde hace 12 años y pierde unos $938 mil al día.