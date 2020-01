Aerolíneas limitan equipajes en Navidad

Miami, Estados Unidos (EFE). —En previsión del aumento de pasajeros en la próxima temporada navideña, las aerolíneas American Airlines y American Eagle decidieron limitar la cantidad de equipaje de los pasajeros y prohibir el transporte de cajas.

Peter Dolara, vicepresidente para América Latina y el Caribe de la oficina de American Airlines en Miami, informó de que la medida, que afecta a la mayoría de los 36 millones de hispanos que residen en EU y que en Navidad visitan a sus familias en sus países de origen, se aplicará entre el 10 de diciembre y el 9 de enero próximos.

"La intención de American y American Eagle es proveer el mejor servicio al cliente y considerar las necesidades de los pasajeros", dijo Dolara.

"De acuerdo al tamaño del avión no transportaremos cajas y solo se permitirán dos maletas por pasajero, cuyo peso no exceda los 31 kilos, y no se aceptará un equipaje de mano que pese más de 18 kilos", agregó.

La medida se aplicará a todos los viajes realizados por las dos aerolíneas hacia y desde San Juan, y desde Estados Unidos y Canadá hacia Kingston, Jamaica; Puerto Príncipe, Haití, y Puerto España, en Trinidad.