Agencia internacional se conocería este mes

A finales de este mes se podría conocer cuál será la agencia publicitaria extranjera que se encargará de promover al turismo panameño en el ámbito internacional. El contrato será por $20 millones y 2 años.

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, afirmó ayer que 10 empresas presentaron sus propuestas al Consejo Nacional de Turismo (CNT), organismo integrado por los sectores público y privado que está en proceso de evaluación de cada una de ellas y que será el encargado de elegir a la agencia ganadora.

“Yo propuse la contratación excepcional [directa] al CNT de una agencia internacional, porque la tendencia de todos los países que han avanzado en turismo es usar agencias internacionales para promocionarse internacionalmente”, dijo Him ayer durante el lanzamiento de la primera Convención Nacional de Turismo, a desarrollarse los próximos días 21 y 22 de junio.

Al ser consultado por la disconformidad que manifestó la Asociación Panameña de Agencias de Publicidad (APAP), que se quejó porque las empresas nacionales no fueron invitadas a dicha contratación, Him subrayó que “estamos replicando modelos que han hecho los países exitosos en turismo, y no podemos quedarnos atrás”.

Entre algunos de los requisitos de la ATP para la contratación directa indican que la agencia debe tener como mínimo 10 años de experiencia en comunicación internacional o haber trabajado previamente en campañas de marca país. Una vez elegida, el Gabinete debe aprobar la contratación.

Him indicó que la convocatoria a estas compañías se realizó a través de las embajadas de Panamá en diversos países. Sin revelar los nombres de las agencias que presentaron propuestas, el administrador indicó que “tienen base en Estados Unidos”, pero cuentan con sucursales globalmente.

Por las situaciones económicas adversas que atraviesan varios países latinoamericanos, se busca enfocar la promoción en Estados Unidos, Europa o Asia.

‘Unificar criterios’

El objetivo de la Convención Nacional de Turismo, que organiza en conjunto la ATP y la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), es establecer una estrategia con todos los actores del sector que permita fortalecer la oferta turística del país.

De acuerdo con Him, se busca “unificar criterios de una vez por todas” y analizar las medidas que se deben tomar en el corto y mediano plazo para estimular un deprimido sector turístico.