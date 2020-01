Agronoticias Escogen los mejores cafés especiales de Panamá en cata

’THE BEST OF PANAMA 2005’.

BOQUETE, Chiriquí. –Un total de 30 muestras forma parte de la novena cata de café especial denominado "The Best of Panama", que serán escrutados por el perfecto paladar y olfato de 14 jueces procedentes de Estados Unidos, Japón, Europa y Costa Rica.

La actividad es considerada el evento cumbre de esta rama de la caficultura, dijo Daniel Peterson, presidente de Specialty Coffee Association of Panama. Todo está preparado para iniciar hoy en las instalaciones de la Feria de las Flores y del Café en Boquete.

Según la programación oficial del evento, se espera que para mañana sábado se realice una una gira a las fincas Lérida y Suárez, ubicadas en las montañas de Boquete.

Peterson destacó además que las mejores 12 muestras o aquellas que obtengan más de 84 puntos entrarán a la subasta internacional por internet programada para el 24 de mayo próximo.

Los productores cuyas muestras pasen la preselección, esperan repetir la experiencia del año pasado, cuando el café "La Esmeralda Estate" alcanzó uno de los precios más altos en la historia de las subastas por internet al registrar 21 dólares por libra de café en grano.

Más de 30 productores panameños se encuentran registrados, con una producción de seis millones 600 mil libras de café especial por año, en las regiones montañosas de Boquete, Volcán, Paso Ancho, Santa Clara y Piedra Candela, en Chiriquí.

Los cafés especiales de Chiriquí han sido considerados entre los mejores del mundo por las condiciones en que se producen y los buenos niveles de calidad en los procesos de selección.