Agronoticias Fortaleciendo la semilla del arroz

PRODUCCIÓN. EL MIDA SE HA TRAZADO EL OBJETIVO DE CERTIFICAR NUEVAS VARIEDADES DEL GRANO.

Con la misión de erradicar la presencia de plagas en los cultivos de arroz, las instituciones agropecuarias del país han declarado la guerra contra el uso de semillas no certificadas.

La plaga del ácaro "spinky", además de dejar a su paso una devastación agropecuaria y financiera para los arroceros, también sacó a relucir una práctica aparentemente común en el sector, pero hasta ese momento altamente ignorada: la utilización de estas semillas de "tambucho" para la producción tradicional de arroz.

La recomendación directa que emana desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) es contundente al solicitar que no se aprueben préstamos o apoyo financiero a aquellos productores que utilicen semillas de este tipo.

Reynaldo Pérez, director del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), insiste en la necesidad de establecer un manejo integrado del cultivo de arroz, y basa su apreciación en los resultados de las investigaciones que se realizaron en fincas productoras afectadas por el ácaro "spinky".

A su criterio algunas variedades de semillas se mostraron "vulnerables" a la plaga que aprovechó las condiciones de cultivo para establecerse y proliferar con rapidez, por lo que ahora es indispensable que los productores mejoren la calidad del producto que siembran.

Laurentino Cortizo, ministro del MIDA, tomó la decisión de reactivar la participación de Panamá en el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), un organismo internacional que desarrolla investigaciones para el mejoramiento genético del producto.

Pero primero el Gobierno debió cancelar una deuda de 30 mil dólares que mantenía desde hace cinco años con la organización, por lo que ahora el IDIAP y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá podrán renovar las variedades de semillas al contar con germoplasmas de alta calidad.

El presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, Alexander Araúz, dice estar de acuerdo con el reingreso de Panamá al FLAR porque se ofertarán en el mercado semillas de mejor calidad, aunque para este año no todos los productores podrán tener acceso al nuevo producto.

"El apoyo financiero del Gobierno no es suficiente para mantenernos dentro de la actividad, y muchos productores no están en la capacidad de adquirir las mismas, además de no existir en el mercado suficiente semilla certificada para atender las 76 mil hectáreas que se siembran en el país", comentó.

El IDIAP confirmó la escasez de arroz, pero reiteró que "todas las semillas que sean sembradas durante este año deben cumplir con un tratamiento especial contra hongos y bacterias" hasta que se mejore la oferta de semilla certificada en el mercado.

Una de las variedades más afectadas por el ácaro fue la IDIAP 25-03 que fue adquirida por varios productores que ahora desconocen si podrán utilizarlas para sus próximas siembras ante los resultados de las pruebas.