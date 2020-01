Alemania y el libre acceso a medicinas

Alemania, el mercado de medicamentos más grande de Europa, está surgiendo como un nuevo frente en la batalla por los precios de los remedios para empresas farmacéuticas que ya están metidas en escaramuzas con las empresas de seguros médicos y los legisladores de Estados Unidos.

El máximo responsable ejecutivo de Roche Holding AG, Severin Schwan, elogió a Alemania por brindar a los pacientes un acceso rápido a medicamentos nuevos fundamentales sin parar para regatear precios, señal de que él no se está alistando para una disputa mientras se prepara para presentar dos tratamientos nuevos con un enorme potencial de éxito.

Otros laboratorios son menos optimistas. En enero, la danesa Novo Nordisk retiró de Alemania su insulina más nueva, Tresiba, tras el fracaso de las negociaciones de precios que formarían la base para las rebajas y descuentos ofrecidos a los seguros médicos estatales.

Este mes, Bayer AG dejó de vender Stivarga, su remedio para el cáncer, después de que las agencias alemanas determinasen que no necesitaba cobertura de los seguros. Ambas partes siguen el caso con atención ahora que el país se prepara para ajustar más las normas tras la indignación pública causada en 2014 por Sovaldi, el medicamento revolucionario contra la hepatitis C de Gilead Sciences Inc.

El tratamiento le rindió más de $10 mil millones a Gilead en su primer año a pesar de que su precio enfureció a las autoridades sanitarias y a los compradores. Este mes, el Ministerio de Salud de Alemania esbozó planes para crear nuevas leyes que limiten los reembolsos de remedios en el primer año.

En Alemania, los laboratorios pueden elegir libremente el precio de un nuevo medicamento de venta bajo receta protegido por patentes durante un período inicial que normalmente se extiende por un año.