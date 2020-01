Alibaba, en la mira del regulador

COMERCIO ELECTRÓNICO

Un regulador de China acusó a Alibaba Group Holding Ltd. de no haber retirado de sus sitios de internet lo que considera negocios ilegales del gigante del comercio electrónico, en una fuerte y poco habitual crítica del gobierno hacia una de las mayores empresas privadas del país.

La Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC) dijo en un informe publicado en su página web ayer que muchos productos que se venden en los sitios web y servicios de comercio electrónico de Alibaba infringían marcas, eran deficientes o falsos, estaban prohibidos o ponían peligro la seguridad pública.

Posteriormente el informe se retiró de la página principal del sitio web SAIC (www.saic.gov.cn).

Alibaba no quiso hacer comentarios sobre el reporte. SAIC dijo que el informe es un resumen de una reunión que tuvo lugar el 16 de julio de 2014 entre los reguladores del gobierno y Alibaba, y que se había retrasado la publicación del informe para no afectar a la oferta pública inicial de la empresa de comercio electrónico, que tuvo lugar en septiembre. SAIC no dio más detalles.

Alibaba, que captó una cifra récord de $25,000 millones en su salida a bolsa en Nueva York, publicará hoy sus resultados trimestrales.

“Durante mucho tiempo, el grupo Alibaba no ha prestado la suficiente atención a las actividades comerciales ilegales en las plataformas de Alibaba”, dijo el informe de SAIC.

Alibaba “dejó que la herida se infectara hasta convertirse en un peligro”, agregó.

El informe dijo que los responsables de Alibaba, por su parte, se comprometieron durante la reunión de julio a tomar las medidas necesarias para corregir los problemas.

Alibaba ha luchado para enfrentar la falsificación de productos con el fin de evitar que su reputación se viera empañada durante la salida a bolsa, la mayor de la historia.