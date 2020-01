Ambición por liderar el mercado de chips

China se enfrenta a un difícil camino en su ambición por convertirse en líder mundial de chips informáticos debido a la falta de conocimientos tecnológicos y de talento, según un análisis de Bain & Co.

China es uno de los mayores consumidores de dispositivos semiconductores del mundo gracias a su poder de fabricación, y tiene previsto invertir más de $100 mil millones para convertirse en uno de los principales proveedores del planeta.

La consultora global estima que para 2020, casi el 55% de los chips de memoria, lógica y analógicos del mundo fluirán hacia o por el país.

Pero la vasta mayoría de los microchips que funcionan como el cerebro de los productos como el iPhone de Apple Inc., se importa de empresas como Intel Corp., y Samsung Electronics Co. En 2014, el Gobierno intervino para cambiar esa situación con planes para invertir más de $100 mil millones y transformar al país en un agente líder global. También impulsó la consolidación entre los proveedores locales para maximizar sus inversiones, lo que incluyó la fusión de Tsinghua Unigroup Ltd. y Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Corp., por $2 mil 800 millones, anunciada el mes pasado.

La iniciativa china para desarrollar una industria de semiconductores líder del mundo forma parte de una campaña más amplia para despegarse de la tecnología extranjera.