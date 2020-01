Análisis Bajo capital social y pobreza ponen en riesgo a Panamá

TENDENCIAS. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE CIUDADANOS ES LA CLAVE DEL éXITO DE UN PAíS.

Como sucede en Panamá, una nación con dinero, las riquezas naturales y un alto producto interno bruto (PIB) no siempre son sinónimo de prosperidad. Un ciudadano es pobre aunque tenga dinero en el banco, un buen empleo o una empresa exitosa, cuando vive en un país de altos niveles de pobreza. En estas circunstancias, nada le garantiza una buena calidad de vida ni el mantenimiento de la posesión de sus bienes en el tiempo. Pero esta situación de riesgo puede cambiar y la solución está en sus propias manos.

La pobreza es el resultado de un bajo capital social. Este se puede definir como los niveles de confianza entre los sectores de una sociedad, que se sustentan en la existencia de una conciencia cívica basada en la ética y los valores colectivos. Y es un indicador de desarrollo que va mucho más allá de los términos macroeconómicos.

Según el modelo de José Moreno León, rector de la Universidad Metropolitana de Venezuela, el déficit de capital social es característico de las sociedades "resistentes". Y esta carencia es producto de una ausencia de valores que se refleja en la injusticia, la corrupción, la exclusión, la inequidad, la desconfianza y el desinterés de cuidar el bien común. Se palpa en el deterioro del ambiente, ciudades sin planificación, organismos públicos ineficientes, tráfico caótico, educación de baja calidad, etcétera, todo lo que al final se traduce en una mala calidad de vida.

En cuanto al sentido de justicia, en estas sociedades, como en la mayoría de los países latinoamericanos, hay una palpable falta de confianza en las instituciones, la autoridad es concentrada e impuesta, y las decisiones de unos pocos suelen tomarse por encima de los intereses de un país.

¿Víctimas?

Este modelo de sociedades "resistentes" se sustenta en creencias colectivas que llevan a la gente a responsabilizar a los otros de sus problemas.

¿Acaso usted nunca ha dicho que los problemas del país son culpa del gobierno o de los políticos, las empresas, la globalización o la televisión? La creencia generalizada es que somos víctimas de la realidad y jamás responsables de nuestro propio destino.

Una "víctima" se caracteriza por creer que no tiene poder sobre su vida y mucho menos para cambiar la realidad de su entorno. Incluso, cuando sabe que tiene el poder, no lo quiere ejercer porque se siente cómodo y no está dispuesto a sacrificarse. Es típico señalar que los políticos son corruptos y mediocres, pero la mayoría de nosotros, cuando hacemos esas acusaciones, no asumimos el liderazgo para desplazarlos y nos conformamos con aceptar sus decisiones, aunque afectan nuestro futuro.

Un pueblo "víctima" produce, de acuerdo con el psiquiatra Roberto de Vries, un sistema de exclusión, control, autoritarismo y explotación, que propicia gobiernos confrontadores y conflictivos, los cuales no garantizan la paz ni la prosperidad, que es el antónimo de la pobreza.

Si pensamos como víctimas y nos concentramos en que somos pobres, se da el escenario perfecto para la desestabilización de la democracia. Porque el ser humano, al creerse víctima del sistema y pobre por consecuencia, asume posiciones de revancha contra los actores que representan la autoridad: políticos, empresarios, educadores, Iglesia y hasta medios de comunicación social.

En medio de esas revanchas colectivas, se llegan a escoger como gobernantes a líderes populistas que secuestran las instituciones y las libertades.

El caso panameño

¿Es la pobreza un riesgo para Panamá? El asesor empresarial Víctor Guedez desarrolló un modelo de sustentabilidad basado en valores que describe el capital social que se requiere para lograr el desarrollo en un país (ver matriz).

Usé este modelo para analizar la situación de Panamá, tomando en cuenta los resultados de estudios efectuados por diversos institutos reconocidos internacionalmente. Se observa con preocupación que el alto crecimiento económico que se observa actualmente no es sustentable en el tiempo por la baja equidad. Además, mientras las empresas no sean competitivas, el recurso humano y el ambiente se deteriorarán y la distribución de la riqueza será injusta.

La gobernabilidad y la democracia están en riesgo por una débil conciencia cívica y una baja confianza ciudadana, aunado a una institucionalidad que requiere ser fortalecida.

La poca participación de la sociedad en la resolución de sus problemas y en la política, así como la alta desconfianza en las instituciones por la corrupción e ineficiencia, hacen que la democracia panameña resulte débil.

La convivencia integradora, es decir, la unión de acciones entre Estado, empresas y organizaciones civiles, también necesita ser reforzada con mayor democracia, solidaridad y transparencia. Además, en el país hay una baja responsabilidad para actuar solidariamente. Cada quien, sea cual sea su estatus y nivel de responsabilidad, debe reflexionar sobre sí mismo y empezar a aportar su grano de arena para mejorar esos escenarios.

La autora es consultora en Comunicaciones Estratégicas y Responsabilidad Social.