Anarap advierte que sector forestal está perdido

INDUSTRIA.

La eliminación de la ley de incentivos y la ausencia de una entidad independiente dedicada al fomento del sector forestal, lo ha perjudicado tanto que a juicio de la presidenta de la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá (Anarap), Beatriz Atie, esta industria está "perdida".

Atie asegura que las dos concesiones forestales que existían en el país han dejado de operar. Se solicitó al Departamento Forestal de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) la confirmación de ese dato, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.

La Ley 24 del 8 de junio de 1993, que otorgaba incentivos al sector mediante exoneración de impuestos, fue derogada en 2005.

Esto fue "un error", dice Atie. Ciertamente algunas empresas, "que se pueden contar con los dedos de la mano, estaban usando el incentivo de forma irregular", pero lo que la ley requería era ser actualizada, no eliminada. "El Ministerio de Economía reclamaba el abuso, pero nunca hizo un estudio de los resultados y beneficios de la ley para el país", acotó.

Según Anarap, en los 12 años que estuvo vigente la ley, los incentivos otorgados sumaron 56 millones de dólares y, de ese total, solo un 30% pudo haber sido usado en forma irregular. Los 40 millones restantes que aportó el Gobierno, sirvieron para generar 324 millones de dólares. "Es un costo bastante bajo", afirma el gremio.

La empresaria considera que se sigue subestimando el sector forestal, que a solo nueve años de implementar la ley produjo exportaciones. "En 2003 empezaron las exportaciones y hasta el año pasado se exportaron 50 millones de dólares", informó.

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, 350 mil hectáreas del país se pueden utilizar para producción forestal. "Ahora nada se está utilizando. Cero. Por eso Selloro quebró", dijo.

El mismo estudio señala que la "aptitud forestal" de las tierras panameñas "exige una institución forestal con suficiente capacidad jerárquica y apoyo político" para desarrollar al sector en forma sostenible, y que el Servicio Forestal de la Anam no cumplía ese objetivo. Atie insiste en que la industria amerita una entidad exclusivamente dedicada a atender su fomento económico. La Anam "no tiene jerarquía de ministerio, no participa en el Gabinete, no puede generar respuesta y el departamento está en cuarta jerarquía en la Anam", destacó.