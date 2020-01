Arroceros piden al Mida renegociar contratos

COMPITA RESTA CLIENTES A MOLINEROS.

Marianela Palacios Ramsbottmarianelap@prensa.comMuchos de los productores de arroz que firmaron contratos con el Gobierno en el primer semestre, en el que se comprometían a vender el grano a 18 dólares por quintal, ya no están dispuestos a entregar el producto a ese precio y quieren renegociar los términos comerciales establecidos.

“A mí me meterán preso, pero yo no voy a regalar mi cosecha a ese precio aunque haya firmado un contrato. El precio no puede ser menos de 22 dólares, porque de lo contrario no vamos a poder ni pagarle al Banco de Desarrollo Agropecuario el préstamo que nos dio”, advirtió Jaime Abadía, miembro de la Asociación de Productores de Arroz de Veraguas.

Gremios arroceros de varias provincias acudieron ayer a los despachos del titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y de Gonzalo Cambefort, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), para exigir que les pagaran más por el grano alegando que sus costos de producción son superiores a los que el Gobierno maneja: “Están alrededor de mil 700 dólares por hectárea”, precisó Alberto Martinelli, presidente de la Asociación Nacional de Molineros. Cambefort, sin embargo, aseguró ayer que los costos de producción anunciados por algunos productores están inflados y que el precio contratado es justo.

Martinelli, además, advirtió que las ventas de los molineros nacionales han caído significativamente.

