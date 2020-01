BCE deja entrever nuevas subidas

EUROPA.TASAS DE INTERéS SE MANTUVIERON SIN CAMBIOS.

El Banco Central Europeo (BCE) dejó ayer entrever una posible aceleración en las subidas de los tipos de interés de la zona del euro, después de una sesión en la que por el contrario mantuvo sin cambios las tasas en el 2.75%.

Tras la reunión el consejo de gobierno de la entidad en la metrópolis financiera alemana de Frankfurt, su presidente, Jean-Claude Trichet, dio a entender que el próximo incremento en el precio oficial del dinero se podría producir ya en agosto.

Al contrario de lo planeado inicialmente, Trichet anunció que el consejo de gobierno del BCE se reunirá en Frankfurt el 3 de agosto. En un principio sólo había planeada una videoconferencia, antes de que el banco inicie su pausa estival (boreal).

Sin embargo, en la próxima sesión el BCE se reunirá para debatir una posible subida en los tipos de interés básicos de un cuarto de punto, al 3.0%. Trichet frenó no obstante las especulaciones de que el próximo aumento vaya a ser de medio punto.

El consejo de gobierno del BCE incrementó ya hace cuatro semanas las tasas en un cuarto de punto y se mantuvo con ello fiel a su ritmo de llevar a cabo una subida cada tres meses. Sin embargo, según Trichet, los tipos de interés podrían subir ahora con mayor velocidad, debido a que el crecimiento económico ganó en fortaleza y se incrementó la liquidez.

"Nos mantenemos muy vigilantes y decidimos en base a los datos y hechos", dijo Trichet, señalando no obstante: "No nos decidimos de antemano y no estamos ligados a un ritmo concreto".

Después de mantener durante años los tipos de interés a un nivel históricamente bajo, el BCE quiere ahora combatir con aumentos en las tasas la inflación que se ve incrementada sobre todo por los altos precios del petróleo.