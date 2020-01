BHP y Vale se reestructuran

SECTOR MINERO

Varios meses después de que un terrible accidente interrumpió la producción y afectó el flujo de caja, la minera controlada conjuntamente por BHP Billiton Ltd, y la brasileña Vale, S.A., está analizando formas de reestructurar unos mil 600 millones de dólares en préstamos, dijeron personas al tanto del tema.

La productora de mineral de hierro Samarco contrató a JPMorgan Chase & Co., en tanto se encuentra en tratativas para reestructurar deuda con bancos, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas dado que las negociaciones en su etapa inicial son privadas.

BHP contrató a Rothschild & Co., Vale está recibiendo asesoramiento de Moelis & Co., mientras que los bancos trabajan con FTI Consulting, Inc., dijeron las personas.

Si bien los bonos denominados en dólares de Samarco no comienzan a vencer hasta 2022, la mina probablemente no podrá honrar la totalidad de sus obligaciones, en tanto tiene dificultades para reanudar sus operaciones después de que el desmoronamiento de un dique de contención de residuos minerales el 5 de noviembre dejó un saldo de 19 muertos, dijeron las personas. Hasta el momento, no ha dejado de cumplir con sus pagos, agregaron.

Tanto la compañía minera, conocida formalmente como Samarco Mineracao, S.A., como sus propietarios, se negaron a hacer declaraciones, al igual que JPMorgan, Moelis y Rothschild. FTI no respondió a correos electrónicos y llamadas telefónicas de consulta.

Samarco declaró una deuda de 4 mil 400 millones de dólares a finales de 2015 y efectivo por 529 millones de dólares. Sus obligaciones incluyen unos 96 millones de dólares en pagos este año y 95 millones de dólares de 2017, dijo la empresa. Si bien la mayor parte de la deuda está en manos de acreedores internacionales, las garantías son provistas por prestamistas locales como Banco Bradesco, S.A., Banco Votorantim, S.A. e Itau Unibanco Holding, S.A., dijo Samarco.