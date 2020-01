Bajan tarifas por evaluación de buques

Estas tarifas las propuso cobrar el grupo Phoenix a las naves de la marina mercante panameña bajo el mandato del nuevo Código sobre Seguridad Marítima, mejor conocido como el Código I.S.P.S. por sus siglas en inglés (“International Ship and Port Facility Security Code”), el cual rige para todas las marinas mercantes y operadores portuarios del mundo.

La propuesta inicial era de una tarifa variable para los buques según su tonelaje, con rangos entre un mínimo de mil 500 dólares y un máximo de 3 mil dólares, como pago de los honorarios por evaluar cada plan de seguridad de las naves de bandera panameña.

Una vez se conocieron las tarifas propuestas por Phoenix, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo emitió un comunicado en el que manifestó que estas tarifas eran “inaceptables para nuestro gremio, por el considerable daño potencial que le harían a nuestra marina mercante”. Aunque en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se informó de que se desconocía la nueva propuesta de tarifas, debido a que la administradora de esta entidad, Bertilda García, se encuentra de viaje, el presidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, Juan Felipe Pittí, confirmó la reducción de los costos de Phoenix por evaluar los planes de seguridad de los buques

La Prensa también contactó a Celma Moncada, presidenta de la sociedad Phoenix Vessel Services Inc., quien confirmó la variación en las tarifas propuestas por la empresa, pero no ofreció mayores detalles, señalando que esto le correspondía a la AMP. En la Dirección de Registro Público están registradas las sociedades Phoenix Management Services Group Corp. y Phoenix Vessel Services Inc., en las cuales Moncada aparece como presidenta.

Esta empresa fue seleccionada por la AMP para evaluar los planes de seguridad de los buques de bandera panameña, como parte de las acciones que establece el Código I.S.P.S., y el cual se debe implementar a partir del 1 de julio de 2004.

Este acuerdo fue firmado en diciembre del 2002 entre los países miembros de la Organización Marítima Internacional, con el fin de crear el nivel de protección necesario en la industria marítima, en contra de actos terroristas y de las acciones de los carteles criminales del terrorismo internacional.

Cada país quedó obligado a cumplir lo acordado, utilizando o creando los mecanismos necesarios de conformidad con su legislación interna.

Una fuente del sector marítimo dijo que la medida de reducir las tarifas se adoptó luego de múltiples conversaciones entre las autoridades y representantes de la empresa Phoenix, debido a las constantes quejas de la Asociación de Derecho Marítimo de Panamá.

El gremio marítimo dejó entrever la posibilidad de que los buques de bandera panameña migrarán hacia otros registros, como Liberia, donde el costo de evaluación de los planes de seguridad es mucho más bajo.

Mientras tanto, la publicación inglesa en temas marítimos Lloyd’s List destacó el pasado miércoles 17 de septiembre los pasos que han tomado la República de Panamá (AMP), para poner en vigencia el código ISPS.

“Los dos registros más grandes del mundo, Panamá y Liberia, fueron alabados por sus acciones con relación a la implementación del Código ISPS. Dichas alabanzas fueron esbozadas por David Osler, debido a la seriedad con la cual han abarcado ambos registros dicha implementación”, señala la publicación.

Sus posiciones en relación al ISPS y la similitud a la legislación americana también fueron resaltadas o señaladas durante un seminario de Lloyd’s List en Londres, la semana pasada.

La compañía americana que opera el Registro de Liberia, el Liberian International Ship and Corporate Registry (LISCR), está insistiendo en que los planes realizados por consultores se sometan directamente para la aprobación.