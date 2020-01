Banco Popular de China reduce tipos de interés

TASAS. LA MEDIDA REGIRÁ DESDE HOY.

El Banco Popular de China (central) anunció ayer que reducirá el punto de referencia de los tipos de interés y el índice de reserva bancario “para garantizar un crecimiento económico estable y rápido”.

A partir de hoy, el tipo de interés de los créditos en yuanes (moneda local) por un año se reducirá en 0.27 punto porcentual hasta el 7.2%.

En cuanto al encaje bancario (depósitos no susceptibles de ser invertidos ni destinados a préstamos), que en enero alcanzó un máximo histórico del 17.5% con cinco subidas este año para controlar la abultada inflación, disminuirá un punto porcentual a partir del 25 de septiembre hasta el 16.5%.

Sin embargo, los principales prestamistas del país, como el Industrial and Commercial Bank of China, el Agricultural Bank of China, el China Construction Bank, el Bank of Communications y el Postal Savings Bank of China, no están sujetos a este nuevo ajuste del coeficiente de reserva.

Con el fin de permitir la reconstrucción del área devastada por el terremoto del pasado 12 de mayo en Sichuan, el coeficiente de reserva se reducirá dos puntos porcentuales para las instituciones financieras locales en áreas muy afectadas por el sismo.

El ajuste está destinado a “solucionar problemas destacados en las actuales operaciones económicas”, señaló el banco en un comunicado, que añade que servirá para “aplicar el principio de ofrecer diferentes políticas para diferentes necesidades y optimizar la estructura económica”.