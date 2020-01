Bolsa de Valores negocia $10.8 millones

ACCIONES. La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) registró ayer transacciones por un monto total de 10 millones 893 mil 263 dólares con 17 centésimos. El índice BVPSI cerró en 254.86 unidades, una leve alza de 0.06%. En el mercado secundario accionario, se registró una oferta de compra de 200 acciones de Grupo ASSA a 47.30 dólares cada una, lo que provocó que el precio de cierre se incrementara 0.30 dólares.En el mercado primario, se colocaron Valores Comerciales Negociables de La Hipotecaria, S.A., por monto total de 6 millones de dólares, tasa de interés de 5.50%, vencimiento en enero de 2009.

En el mercado secundario, se negociaron bonos de Banco Delta, S.A. (BMF), por monto de 40 mil dólares, con tasa de interés de 7.375%, vencimiento en mayo de 2012 y precio de 100%. También se negociaron 150 acciones preferidas de Multi Credit Bank, Inc., con dividendo de 7.75%, precio de 10 mil dólares, cada una, sin variación en el precio de cierre. De Banistmo Bond Fund, Inc., se negociaron 41 mil 859 acciones a 10.04 dólares cada una, 243 mil 286 acciones de Banistmo Bond Fund II, Inc., a 10.12 dólares cada una y de Banistmo Liquidity Fund, Inc., se negociaron 2 mil 957 acciones a 11.36 dólares cada una, provocando que el precio de cierre de estos fondos se incrementaran poco menos de 0.01 dólares.Se registraron tres recompras, dos por monto total de 17 mil 150 dólares, con rendimientos de 4.62625% y plazo de 365 días y la otra por 199 mil 999 dólares con 90 centésimos, con rendimiento de 7.5% y plazo de 60 días.