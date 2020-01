Cadena Barceló mira de nuevo a Panamá

HOTELEROS.UNA DE LAS COMPAñíAS DEL GRUPO TIENE PLANES DE EXPANDIRSE.

El director de Ventas y Mercadeo para Centro y Suramérica de Barceló, Carlos Ruiz, confirmó que la compañía Playa Hotels & Resorts, de este grupo español, tiene interés en adquirir hoteles y terrenos para desarrollar nuevos centros vacacionales en Panamá.

Según un reciente despacho de Bloomberg News, Barceló compró recientemente un hotel en Cancún, México, por 30 millones de dólares, y tiene en sus planes levantar otros centros vacacionales en este país norteño, "así como en República Dominicana, Costa Rica y Panamá".

Ruiz, quien se limitó a señalar que dará mayores detalles de esos planes cuando se concrete la inversión en Panamá, admitió en una reciente visita al país que la cadena española tiene intenciones de volver al territorio panameño.

En el último quinquenio, esta franquicia finalizó su relación con varias empresas hoteleras del país, que operaban centros turísticos en Chiriquí (Las Olas y Dos Ríos), Herrera (Los Guayacanes de Chitré), Coclé (Playa Blanca de Farallón) y en la ciudad capital (DeVille).

"La marca no funcionó porque los proyectos no eran propios de Barceló. Los administradores no quisieron seguir una relación con la marca, pero seguimos siendo amigos y ahora estamos viendo otros vínculos", dijo el director de Ventas y Mercadeo para Centro y Suramérica de Barceló.