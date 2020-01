Camioneros en huelga abandonan negociación

Voceros de los camioneros colombianos, en huelga desde hace 15 días, abandonaron la mesa de negociación con delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos al no llegar a un acuerdo.

“Nosotros tenemos toda la disponibilidad de buscar una solución con el Gobierno para levantar el paro, pero definitivamente no tiene la responsabilidad política ni la decisión política para solucionar de una vez por todas los problemas de los camioneros. Por eso decidimos anoche levantarnos de la mesa de negociación”, dijo a The Associated Press vía telefónica Alfonso Medrano, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.

Medrano señaló que los camioneros son conscientes de que el paro está afectando la economía del país, pero sostuvo que es hora de que los colombianos sepan cuál es la situación que atraviesan los transportistas. “Lo que pedimos es justo, una mejora en el pago de nuestros fletes... Mientras no hagan efectivas estas peticiones seguimos con el paro”, aseguró Medrano.

Los camioneros también reclaman mejoras sociales y planes de salud para sus afiliados. Medrano sostuvo que la huelga será pacífica, “no realizaremos ningún bloqueo en ninguna de las vías de Colombia”.