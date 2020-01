El Caribe como eje del futuro del turismo

INFRAESTRUCTURAS

El desarrollo turístico de la costa caribeña de Panamá ha sido señalado desde diferentes sectores como la hoja de ruta que debe seguir Panamá para crecer como destino turístico.

De la misma opinión es César Tribaldos, ex director del extinto Instituto Panameño de Turismo, que considera que el gobierno debería construir carreteras para desarrollar la costa abajo y la costa arriba de Colón y para conectar la Península de Valiente. “En Panamá no hemos mirado al Caribe y la mitad de nuestras playas están allí. No lo hemos visto como un atractivo y solamente con mencionar ‘el Caribe’ tienes el 50% del producto vendido”, afirmó.

Tribaldos, que consideró que estos desarrollos deberían ser contemplados en el Plan Maestro de Turismo, hizo estas declaraciones a La Prensa durante la conmemoración de los 15 años del Hotel Coronado, el primero de los grandes hoteles de una zona del país que sí ha visto el desarrollo turístico.

“Fuimos los pioneros. Nosotros abrimos el primer hotel de cinco estrellas con casino en un lugar donde se había construido la primera cancha de golf de playa en Panamá”, asegura Tribaldos, miembro de la junta directiva del hotel.