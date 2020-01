China elimina ratio bancario

DEPóSITOS

China informó que eliminará un viejo requerimiento del ratio de préstamos sobre depósitos bancarios, en la más reciente medida destinada a reformar el sector de banca comercial del país y alentar el crédito para impulsar su economía en desaceleración.

El gabinete de China, o Consejo del Estado, publicó la decisión como parte de una enmienda a la ley de banca comercial del país, que ya lleva 20 años.

Los bancos chinos no pueden prestar más del 75% de sus depósitos, bajo la ley actual, lo que limita su capacidad para extender préstamos o de iniciar otras actividades comerciales.

La correduría China Securities Co estimó previamente que la remoción del ratio potencialmente permitiría a 16 bancos con operaciones en bolsa liberar hasta 1.1 millón de millones de dólares en préstamos adicionales.

El cambio fortalecerá la capacidad de las instituciones financieras para otorgar más préstamos al sector agrícola y a las pequeñas empresas, dijo el Consejo de Estado en un comunicado online.

El borrador de la enmienda a la ley bancaria será presentado para su aprobación al Parlamento chino.

Analistas dijeron que las acciones de los grandes bancos como Industrial and Commercial Bank of China Ltd, China Construction Bank Corp, Agricultural Bank of China Ltd y Bank of China Ltd, posiblemente subiría como resultado de la medida.

El Consejo de Estado también dijo que establecerá un fondo nacional de seguros de 48 mil 340 millones de dólares para invertir en fondos locales y extranjeros que financien proyectos de construcción urbana y de repurificación de agua.