Comercio exterior La última remesa de los CAT fue la mejor en cinco años

NO TRADICIONALES.EN 10 AñOS SE HA PAGADO 274.7 MILLONES DE DóLARES EN SUBSIDIOS.

Los certificados de abono tributario (CAT), un subsidio a las exportaciones panameñas no tradicionales, no desaparecerán del todo, pero su monto anual ya no superará los 20 millones de dólares como en años anteriores.

De 1995 a la fecha, el Estado otorgó CAT por 274.7 millones de dólares y algunos de los certificados retirados fueron objeto de investigaciones por supuestamente alterar los volúmenes de las exportaciones.

Entre enero y el 25 de noviembre del 2005, último año en que la industria nacional dejó de recibir este subsidio, el volumen de CAT llegó a 28.5 millones de dólares, 4.4 millones más que todo el año 2004, según el último informe del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

El año pasado, 14 nuevas empresas se acogieron al beneficio, entre ellas 10 agroexportadoras, siete agroindustrias, cinco empresas exportadoras de productos del mar y dos industrias.

El Gobierno panameño decidió a mediados del 2005 otorgarle un extensión del subsidio solo al sector agroexportador, excluyendo a los industriales. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha calculado que en este año solo tendría que pagar 8 millones de dólares en concepto de apoyo.

Este viernes los exportadores de productos del mar lograron que se aprobara un proyecto de ley que también le daría al sector este beneficio por un año adicional.

Los industriales sí tendrán que esperar a que se establezca el último borrador de un anteproyecto de Ley de Fomento al sector productivo exportador.

Un estudio realizado por la firma Rivera, Bolívar y Castañedas, contratada por el Gobierno, sostiene que el 54% de la rentabilidad de las empresas exportadoras panameñas proviene de los CAT.

El estudio concluye, además, que el 46% de las empresas que reciben el subsidio lo vende a terceras personas para recibir dinero en efectivo, mientras que el 27% de las compañías beneficiadas lo utiliza como apoyo financiero del negocio propio.