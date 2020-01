Compañías recortan previsiones

NUEVA YORK, EU (BLOOMBERG). –Las compañías estadounidenses están recortando las previsiones de ganancias, e inver-sionistas y analistas dicen que las utilidades del tercer trimestre podrían ser hasta 50%menores de lo esperado tras los atentados terroristas de la semana pasada.

A las aerolíneas y aseguradoras, las primeras en prever una baja en las ganancias, se les han unido compañías como Viacom Inc., Charles Schwab Corp. y Ford Motor Co. La baja nacional se está viendo agravada por la desaceleración registrada en el extranjero, lo que está afectando a firmas estadounidenses desde Adobe Systems Inc. hasta Eastman Kodak Co. Ambas redujeron ayer sus previsiones trimestrales.

“Las ganancias empresariales se verán afectadas más de lo que pensamos”, dijo Louis Navellier, administrador de dinero de Navellier & Associates.

Antes de los atentados del 11 de septiembre los analistas habían previsto una baja de 14.8% en las ganancias del tercer trimestre para las compañías incluidas en el índice Standard & Poor's 500, según Chuck Hill, director de investigación de Thomson Financial/First Call, que monitorea previsiones de ganancias empresariales. Hill espera que la previsión muestre una baja de 21% una vez que los analistas revisen sus previsiones.

Se espera que casi 10% del índice accionario S&P 500 –47 compañías– registren pérdidas en el tercer trimestre, dijo First Call, en comparación con 20 compañías en el mismo período un año antes. Los resultados del cuarto trimestre también serán mucho peores de lo esperado. Antes de los atentados los analistas habían previsto que las ganancias caerían 2.7%, dijo Hill. Ahora se espera que la baja sea de cuando menos 10%. Se esperaba que 33 compañías del índice S&P 500 perdieran dinero en el cuarto trimestre, según First Call. Esa cifra también aumentará, consideró Hill.

Edward Yardeni, de Deutsche Banc Alex. Brown Inc., se unió a otros analistas al reducir sus previsiones de ganancias para el resto del año. A principios de esta semana redujo 11% su previsión de ganancias operativas del 2001 para las compañías incluidas en el índice S&P 500.

“La confianza de los consumidores caerá durante el resto del mes”, dijo. Las ventas minoristas se verán afectadas. La producción industrial también ha tenido problemas debido a la escasez de partes resultado de la interrupción del tráfico aéreo. “Los despidos aumentarán rápidamente”.

Con base en las previsiones más recientes, las acciones promedio de las compañías incluidas en el S&P 500 se encuentran actualmente en 21 veces las ganancias. Esta proporción todavía es superior al promedio histórico de unas 15 veces las ganancias, lo que sugiere que las acciones estadounidenses todavía podrían tener más espacio para caer. El S&P 500, que el año pasado retrocedió 31%, ha bajado 7.8% esta semana.

El sector aeronáutico será el más afectado. Las aerolíneas estadounidenses, que ya estaban por registrar su mayor déficit en diez años, perdieron hasta 400 millones de dólares diarios la semana pasada, cuando todos los vuelos comerciales fueron obligados a permanecer en tierra, según el presidente ejecutivo de Continental Airlines Inc., Gordon Bethune. El sector le pidió al Gobierno federal ayuda por hasta 24 mil millones de dólares para evitar bancarrotas.

Los fabricantes también han reducido sus previsiones de ganancias.

Ford Motor Co. redujo su pronóstico de ganancias para el tercer trimestre, de 10 centavos por acción antes de partidas únicas, argumentando que las partes escasearon porque los envíos se vieron afectados tras los atentados terroristas. General Motors Corp. y la filial Chrysler de DaimlerChrysler AG también perdieron producción debido al retraso en la llegada de las partes.

Dan Niles, analista de Lehman Brothers Inc. que cubre Dell Computer Corp., Compaq Computer Corp. y otros fabricantes de computadoras personales, dijo que muchas compañías cotizadas tendrían que bajar sus previsiones de ventas para el tercer trimestre entre 2% y 4% . Los atentados podrían también minar la confianza de los consumidores, lo que a su vez afectaría a las ventas minoristas.