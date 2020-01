Confirman juicio contra italiano Calixto Tanzi

PARMALAT.LA CRISIS FINANCIERA SE MANTIENE.

El ex presidente y fundador del grupo alimentario italiano Parmalat, Calixto Tanzi, será procesado a partir del 28 de septiembre, por su implicación en el hundimiento del coloso italiano de la alimentación en el año 2003.

Junto a Tanzi, según decidió ayer el juez de la audiencia preliminar Cesare Tacconi, también serán juzgados 15 directivos del grupo y tres personas jurídicas.

Los 19 están acusados, entre otras, de agiotaje (especulación abusiva hecha sobre seguro con perjuicios de terceros), falsificación de datos de los revisores y obstaculización a la autoridad de vigilancia de la bolsa (CONSOB).

La primera audiencia del proceso se celebrará el 28 de septiembre ante la Primera Sección del Tribunal de Milán.

Entre las tres personas jurídicas que serán juzgadas se encuentran las empresas auditoras y revisoras Grant Thornton, que actualmente se llama Italaudit, y Deloitte & Touche.

Ente las personas físicas se encuentra Paola Visconti, sobrina de Calixto Tanzi y ex consejera de administración de Parmalat Financiera (Parfin) y el ex banquero Luciano Silingardi, ex consejero de Parfin.

Tras conocer la decisión del juez, Giampiero Biancolella y Fabio Belloni, abogados de Tanzi, dijeron ayer que el ex patrón "acata con sumisión" la decisión de la magistratura, pero que reitera que "jamás supo o avaló las ventas de bonos a los ahorradores".

"El tema de la colocación de los bonos es uno de los puntos claves que hay que desvelar para llegar a la verdad. Y ello está demostrado por el hecho que frente a una deuda de cerca de 15 mil millones de dólares fueron emitidos bonos por cerca de 13 mil millones de dólares", dijeron los abogados, que precisaron que la magistratura tendrá que evaluar si se trató sólo de intereses de los administradores de Parmalat "o de intereses de terceros".

Además de la decisión de ayer, el juez Tacconi deberá celebrar una audiencia el próximo 28 de junio para decidir sobre la sentencia pactada que han solicitado once imputados por el hundimiento de Parmalat, entre ellos Stefano Tanzi, hijo de Calixto.

El pasado 9 de mayo la Bolsa Italiana autorizó la readmisión de las acciones de la sociedad agroalimentaria Parmalat en el mercado de Milán, donde dejaron de cotizar en el 2003.