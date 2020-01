Consumidores se rebelan en la web

JUBILADOS Y PENSIONADOS

De la misma manera que varias empresas envían correos masivos para promocionar sus productos, los consumidores en Panamá han encontrado que esta técnica también es válida para quejarse.

“Boicotea los Deli Gourmet”, es el título de un correo electrónico que está circulando por todo Panamá. Consumidores molestos se quejan de que la exitosa tienda no hace efectivo el descuento que por ley tienen los jubilados en productos como emparedados preparados y servidos en los locales.

Nadie se hace responsable del llamado que para cualquier empresa resultaría temerario. Pero al parecer es la reacción de varias quejas que se hicieron en el lugar y también es un reproche a la respuesta que dio la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en este tema.

El descontento de los consumidores empezó en las cajas de los Grand Deli Gourmet, cuando de un día para otro se decidió no aplicar el descuento.

Las quejas provocaron que la cadena consultara meses atrás a la Acodeco si debía o no hacer efectiva la rebaja hasta de un 25%, tal como lo hacen los restaurantes. La entidad dijo que no. Grand Deli Gourmet opera como un supermercado, modelo que no está obligado a hacer los descuentos.

Sin embargo, asociaciones de consumidores dicen que los comercios que además de vender víveres preparan sopas y ensaladas servidas en mesa deberían aplicar el descuento a esos productos, sin importar qué tipo de licencia tengan. De hecho, ponen como ejemplo la práctica de cadenas como Súper 99 o el Rey en sus panaderías.

La Ley 6 del 16 de junio de 1987 –que otorga beneficios a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad– establece quiénes están obligados a dar descuento y el monto de los mismos: 25% los restaurantes y 15% las franquicias nacionales o extranjeras.

“Como funcionarios tenemos que apegarnos a lo que dice estrictamente la ley y sabemos que algunas veces surgen dudas, porque las normas legales no establecen asuntos específicos”, comentó un funcionario del Departamento de Educación al Consumidor de la Acodeco.

El movimiento de los pensionados no ha afectado las ventas de los Grand Deli Gourmet en Calle 50, El Dorado, Obarrio y Costa del Este. Los consumidores siguen haciendo largas filas a la hora del almuerzo para tomar sopa de lentejas y ensalada jardinera, porque aunque se quejan de la no aplicación de los descuentos, reconocen que en el lugar se venden productos selectos.