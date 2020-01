Correa amenaza con retirarse de la CAN

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció ayer que abandonará la Comunidad Andina de Naciones (CAN) si el organismo exige a Ecuador revertir las restricciones a las importaciones que decretó en enero para salvaguardar su economía. El mandatario también expresó su molestia por lo que considera falta de comprensión del bloque andino con la situación económica del país y pidió entender que Ecuador no tiene moneda nacional para devaluar en medio de la crisis mundial porque en el país circula el dólar como única moneda local desde el 2000.

“Estamos abiertos al diálogo, pero no las vamos a revertir (las medidas); y si la CAN nos quiere exigir aquello, nos iremos de la CAN, pero yo velaré por el bienestar del país”, afirmó Correa durante su programa sabatino de radio y televisión. “No aceptaremos presiones ni imposiciones de nadie, así que la CAN no puede ser una camisa de fuerza para nuestros países, más aún debe considerar que nuestro país no tiene moneda nacional”, dijo. La CAN, por su parte, analiza actualmente la restricción a las importaciones.