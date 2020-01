Correa podría nacionalizar exportación de banano

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se declaró dispuesto a nacionalizar las exportaciones de banano para evitar que se registren abusos contra los productores de la fruta.

En su informe semanal de labores, Correa señaló que el mercado internacional del banano está “deprimido” por el fuerte invierno en Rusia y la situación en Libia, este último importante consumidor de la fruta.

Los exportadores no están comprando fruta y tienen un problema grave los productores, dijo al asegurar que el Gobierno está empeñado en que se respete el precio oficial de la fruta y que se venda por contrato para que el pago se realice a través de un banco.

“Me dicen los pequeños productores que hay exportadoras que no quieren firmar los contratos. Perfecto, si no quieren firmar, no les podemos exigir que firmen, pero no me transportan un solo racimo si no es con contrato”, añadió.

Agregó que le han dicho algo “gravísimo”, como es el supuesto hecho de que les obligan a devolver en efectivo parte de pago. Ecuador es uno de los principales exportadores de banano en Latinoamérica.