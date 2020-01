VíA RáPIDA

DESTINO. El crucero “Enchantment of the seas”, que inaugurará el Home Port (puerto base) de Colón, el 7 de diciembre, llegará a Cartagena, Colombia, el lunes a las 11:00 a.m., aclaró Grand Tours GTR.

El crucero partirá todos los domingos de Colón hasta el 12 de abril de 2009.