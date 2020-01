Discusión sobre TLCAN empieza con pie izquierdo

CIUDAD DE MEXICO, México (EFE). —La discusión sobre la posibilidad de renegociar o revisar el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el último y principal punto del diálogo entre el Gobierno mexicano y los campesinos, empezó ayer con el pie izquierdo.

Las posiciones de las autoridades y las principales organizaciones campesinas del país parecen irreconciliables, ya que mientras las primeras defiende la utilidad y el funcionamiento del tratado, los segundos insisten en renegociarlo para obtener mejores condiciones.

Los productores agropecuarios insistieron ayer en que no suscribirán ningún acuerdo nacional sobre el campo, previsto para mediados de mes, si no incluye la renegociación del apartado agrícola del TLCAN, en el que México es socio de Canadá y Estados Unidos.

"Reiteramos clara y rotundamente que no firmaremos ningún acuerdo si no hay respuesta clara y concreta a nuestras propuestas", afirmó el líder de la organización El campo no aguanta más, Víctor Suárez, en el inicio de la mesa de negociaciones que lleva el título "Comercio interior y exterior y el TLCAN". El movimiento, que agrupa a una veintena de organizaciones, presentó una serie de planteamientos al Gobierno para proteger los productos nacionales frente a los extranjeros .