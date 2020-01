Economía de Estados Unidos capea la tormenta

FINANZAS.

El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher, dijo ayer que la economía estadounidense esta capeando los problemas del sector vivienda y mercados finan-cieros, pero advirtió que hay incertidumbre sobre cómo terminarán esas dificultades.

"Nuestra economía parece estar capeando las tormentas hasta ahora. El sendero futuro de esa tormenta y el curso apropiado, no obstante, está aún por determinarse", dijo en un mensaje preparado para presentarlo ante un foro comunitario en Laredo, Texas.

Un texto con sus declaraciones fue entregado a los periodistas con anticipación. Sus comentarios se conocen después que el Gobierno de Estados Unidos reportó el viernes una contracción en la creación de empleos fuera del sector agrícola en agosto, que fue la primera baja en cuatro años.

Fisher, quien este año no es miembro con derecho a voto en el comité de política monetaria que fija las tasas de interés, dijo que es más probable que nuevas regulaciones y no movimientos de política resuelvan los problemas derivados del auge de las hipotecas de riesgo, advirtiendo que el trabajo de la Fed no era proteger a quienes toman riesgos.

"No creo que el trabajo de la Reserva Federal sea proteger a quienes tomaron riesgos específicos que no lograron protegerse a sí mismos de los potenciales perjuicios a la baja", dijo. "El trabajo de la Reserva Federal es proteger al sistema en sí mismo", señaló.