Embotelladora busca ganar nuevos clientes con más jugos

BEBIDAS.SE HABLA DE INGREDIENTES QUE MEJORAN LA SALUD.

Coca-Cola Co., el mayor fabricante del mundo de refrescos, creará más jugos Minute Maid enriquecidos con vitaminas y bebidas con ingredientes que benefician la salud, como antioxidantes, para ganar nuevos clientes.

La compañía ha impulsado 51% las inversiones en bebidas cuyas ventas crecen con rapidez, incluidas las fortificadas, dijo recientemente el máximo responsable Neville Isdell en la conferencia Consumer Analyst Group of New York en Scottsdale, Arizona. No dio cifras específicas.

Coca-Cola se está centrando en bebidas enriquecidas con vitaminas y fortificadas para atraer a consumidores que quieren beneficios adicionales para su salud.

La ganancia del cuarto trimestre cayó 22% y la compañía dijo que el volumen en Norteamérica será "débil" en el primer semestre de 2007.

Los jugos serán "nuestra primera marca de bienestar globalmente", dijo Isdell.

"Estamos abocados a la acción. Ahora tenemos una cultura de innovación".

Coca-Cola ya está realizando 21 tests clínicos en nuevas bebidas para probar los beneficios para la salud de los nutrientes añadidos, dijo.

La compañía "desdibujará las categorías" tornando a las bebidas existentes más sanas, como el agregado de jugo a Sprite.

Muchos de los nuevos productos serán introducidos en 2008 o después.

Las acciones de Coca-Cola avanzaron 20% el año pasado, el mayor aumento desde 1997, mientras que los títulos de su rival PepsiCo Inc. subieron 5.9%.

Diet Coke Plus

El jueves de la semana pasada, la compañía anunció un nuevo refresco carbonatado llamado Diet Coke Plus, que contiene vitaminas y minerales, como parte de un esfuerzo por detener la declinación de las ventas del rubro en Estados Unidos.

Coca-Cola no renuncia a sus principales bebidas carbonatadas, que generan 80% de las ventas, dijo Isdell.

Comparativamente, las principales bebidas con gas de PepsiCo representan menos de 20% de su ingreso.

La compañía está desarrollando una máquina que enfría los refrescos de Coca-Cola a 3 grados por debajo del punto de congelación para lograr una consistencia espesa.