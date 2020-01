Empresas mexicanas van a los tribunales

Una disputa que involucra a empresarios de medios de difusión y empresas de comunicación, como Carlos Slim (Telmex), Emilio Azcárraga (Televisa) y Ricardo Salinas (TV Azteca), estalló en México y generó varias demandas por prácticas monopolistas.

Slim, considerado el hombre más rico del mundo por la revista Forbes, presentó a nombre de Telmex una demanda contra TV Azteca y Televisa y otra contra empresas de televisión por cable ante la Comisión Federal de Competencia (CFC), el organismo antimonopolios del Gobierno.

Casi simultáneamente esas dos empresas, con intereses en telefonía celular y en firmas de internet, y 23 operadores de telefonía y cable, se querellaron contra Slim ante la CFC. Ambas partes se acusan de “prácticas ‘monopólicas’ absolutas”, pero además Telmex culpa a sus competidores de impedirle ingresar al negocio del video rentable en el país.

Telmex demandó además a Cablevisión por negativa y bloqueo de venta de publicidad y a las empresas que conforman Yoo (Cablevisión, Megacable, Cablemás y Televisión Internacional) por haberse unido para controlar precios y el mercado.

Hay 10 millones de usuarios que no reciben video porque ellos no lo quieren dar y a nosotros no nos dejan darlo, cuando ya está la red instalada, acusó Slim.

El secretario de Economía, Bruno Ferrari, afirmó que el actual enfrentamiento entre empresas telefónicas y televisoras, el cual ha derivado demandas ante la CFC, no representa un perjuicio económico para México. No veo por qué tenga que causar un perjuicio para nuestro país, y hay que esperar a que las autoridades se pronuncien al respecto, pero hasta el momento nosotros lo vemos con cautela, comentó el funcionario.