Encausados de Wall Street en alza

FRAUDES. OLEADA DE NUEVOS PROCESAMIENTOS DE EJECUTIVOS.

Los ex gerentes de fondos de cobertura de Bear Stearns Cos. Ralph Cioffi y Matthew Tannin podrían convertirse en las caras del escándalo de las hipotecas subprime o de alto riesgo, sumándose a una galería de ejecutivos facciosos y encausados de Wall Street.

Ambos fueron arrestados el jueves y acusados de fraude por correo y conspiración para cometer fraude con títulos valores al engañar a los inversores antes del colapso de dos fondos que ellos gestionaban.

Su caso, el primero de una investigación de las hipotecas de alto riesgo que ya lleva un año, podría señalar una oleada de nuevos procesamientos de ejecutivos de fondos de cobertura o compañías que hicieron apuestas equivocadas a vehículos de inversión relacionados con hipotecas subprime.

El derrumbe de los títulos basados en hipotecas a los prestatarios menos confiables está produciendo el tipo de consecuencias de investigación que se vieron después de los escándalos de Enron Corp. y WorldCom Inc. de 2001 a 2004 y las indagaciones sobre uso de información privilegiada de fines de los años 1980.

En estos casos, altos ejecutivos como Bernard Ebbers y Michael Milken fueron condenados por delitos que los enviaron a prisión después de que les fueran incautados millones de dólares por multas.

“Las malas economías revelan problemas”, dijo Joshua Hochberg, ex fiscal federal que ahora es abogado en el bufete McKenna Long & Aldridge. “Ciertas compañías tienen al fraude enterrado en sus declaraciones financieras, y no salen a la luz hasta que la economía empieza a colapsarse”.

David Berg, abogado defensor en Berg & Androphy, de Houston, dijo que los delitos siguen a la economía. Los climas de negocios sólidos producen escándalos de uso de información privilegiada, en tanto las economías en desaceleración generan fraudes contables y otros relacionados.

“Cada vez que hay un colapso financiero, se intenta buscar responsables”, dijo Berg.

Los abogados de Cioffi, de 52 años, y Tannin, de 46, dijeron que sus defendidos no hicieron nada malo y que los estaban usando de chivos expiatorios. Bear Sterns, con sede en Nueva York, fue después absorbida por JPMorgan Chase. Sus arrestos recuerdan anteriores procesamientos de Wall Street que tornaron infames los nombres de Ivan Boesky, Milken y Phillip Bennett.

En los 80, el fiscal federal Rudolph Giuliani sacudió a Wall Street al acusar de uso de información privilegiada a algunos de los más exitosos banqueros del momento.

Entre sus objetivos estaban Martin Siegel, banquero de Kidder Peabody & Co.; Milken, ex jefe del departamento de bonos basura en Drexel Burnham Lambert Inc., y Boesky, árbitro del mercado de valores a quien Giuliani acusó de negociar con información privilegiada.

Boesky se declaró culpable de conspiración en 1987 y pagó una multa de 100 millones de dólares, entonces la más alta para un caso de títulos valores. Cumplió tres años en prisión. Siegel se declaró culpable, cooperó con el Gobierno y pasó dos meses detrás de rejas. Milken admitió su culpabilidad, fue sentenciado a diez años de prisión y cumplió dos.

La investigación del Departamento de Justicia después del colapso de Enron en 2001 llevó a casos de fraude contable contra altos ejecutivos de esta empresa y de Adelphia Communications Corp., WorldCom, HealthSouth Corp., Cendant Corp. y Refco Inc.