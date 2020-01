Ex banquero critica demanda

Las acusaciones de que el ex director general del Bank of America engañó a los inversionistas durante la fusión de esa compañía con Merrill Lynch en 2009 resultan “insólitas” e “incoherentes”, por lo que deben desecharse, dijeron los abogados del ex ejecutivo.

La declaración está incluida en un documento presentado ante un tribunal, en respuesta a la demanda civil que interpuso en febrero el secretario de justicia de Nueva York, Andy Cuomo, quien acusó a Lewis y al Bank of America de no revelar adecuadamente las pérdidas y bonificaciones de Merrill antes del cierre del acuerdo.

En aquel momento, los abogados de Lewis consideraron “errónea” la demanda, pero no fue sino hasta presentar el largo documento, el miércoles, cuando ambos elogiaron la fusión, al considerarla “un éxito financiero y estratégico indudable”, y condenaron a Cuomo por distorsionar los hechos.

“Algunos han buscado repartir culpas por cada aspecto de la crisis financiera, incluso cuando no hay evidencias de conducta indebida”, escribieron. “Este caso es un producto de esa dinámica, y no se mantendrá en pie tras un escrutinio legal.