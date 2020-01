Extranjeros podrán cargar en Zona Libre

TRANSPORTE.HABRá MESA DE TRABAJO.

Roberto González Jiménezrgjimenez@prensa.comLa Junta Directiva de la Zona Libre de Colón (ZLC) incluirá una disposición en su reglamento interno que permitirá a los transportistas extranjeros cargar mercancías en la ZLC siempre que el país de origen del transportista no imponga ninguna restricción de carga a los panameños, confirmó el subgerente general de ZLC, Juan Fidel Macías.

Según Macías, no es que hubiese una prohibición explícita, sino que “el reglamento no hacía ninguna referencia a los transportistas extranjeros y, por lo tanto, se entendía que no cumplían con los requisitos necesarios”.

Estas restricciones habían llevado al gobierno costarricense a imponer el año pasado limitaciones similares a los transportistas panameños.

La viceministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Amparo Pacheco, confirmó a La Prensa que “hemos sido informados de la adopción de esta medida por Panamá y estamos en entera disposición de eliminar las restricciones que se impusieron”.

La ministra de Comercio e Industria de Panamá, Carmen Gisela Vergara, informó ayer a los transportistas panameños de la adopción de esta medida durante una reunión en la que se logró un acuerdo para crear una mesa de trabajo con el objetivo de resolver las peticiones de los transportistas, que desde el pasado viernes han cortado el paso de camiones por la frontera de Paso Canoa.

Manuel Mora, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá, señaló que hoy miércoles por la mañana se reunirían con las bases del gremio para comunicarles el acuerdo alcanzado y que, entonces, “es probable” que levanten el paro.

Los transportistas aclararon que su reivindicación principal es la reglamentación de los acuerdos internacionales y que se incluyan sanciones a los transportistas extranjeros que transporte mercancía con origen y destino en Panamá.