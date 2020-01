Facebook y Twitter bajo investigación

ACCIONES SUBEN MáS DEL 50%

La negociación privada que contribuyo a elevar el valor de las acciones 50% o más en compañías como Facebook Inc. y Twitter Inc. está suscitando interrogantes acerca de cuánto saben los inversores acerca de su condición financiera.

Facebook, Twitter y otras compañías de Internet respaldadas por firmas de capital riesgo han experimentado un aumento de su valor combinado de 54% desde junio, según un informe emitido este mes por Nyppex LLC que se concentró en las llamadas transacciones secundarias que implican la compra de acciones a los accionistas actuales.

El Wall Street Journal y el New York Times informaron que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está buscando información acerca de transacciones en Facebook, Twitter, Zynga Game Network Inc. y LinkedIn Corp.

En tanto los partidarios de firmas como SecondMarket Inc., de Nueva York, que conectan a compradores y vendedores de compañías que no cotizan en bolsa, dicen que ellas satisfacen la demanda allí donde no existe un mercado público, Frank Mazzola, de Felix Investments, dice que es sensato que los reguladores quieran tener un panorama más claro de la negociación de valores.

Dixon Doll, cofundador de la firma de capital riesgo DCM, dice que los reguladores pueden estar estudiando cómo estos ámbitos de negociación afectan las reglas sobre cuántas personas tienen acciones de empresas que no están registradas para la negociación de títulos valores.

“Toda vez que hay algo que está creciendo y tiene que ver con inversores privados, el escrutinio es algo bueno”, dijo Mazzola, socio de Felix Investments LLC, con sede en Nueva York, que concierta fondos para invertir en compañías que no cotizan en bolsa. Los rivales de su firma en ese negocio incluyen a EB Exchange Funds LLC y GreenCrest Capital LLC.

La SEC envió cartas a varios participantes en la compra y venta de las acciones y el enfoque de la investigación no está claro, según el New York Times, que citó a dos personas con conocimiento directo del asunto, quienes se negaron a que se revelaran sus nombres porque no estaban autorizadas a hablar sobre el asunto. La pesquisa está en una etapa preliminar, según el Wall Street Journal, que citó a personas cercanas.

John Nester, portavoz de la SEC, dijo que el organismo rutinariamente hace pedidos de información para buscar negociaciones que puedan rebasar los límites del derecho bursátil, pero que tal correspondencia no sería difundida en público.

“No hemos recibido ninguna indagación, formal o informalmente, de la SEC”, dijo Mark D. Murphy, portavoz de SecondMarket. Allison Bedard escribió en un mensaje de correo electrónico que SharesPost Inc., rival de SecondMarket, “no hace comentarios sobre ninguna conversación confidencial con terceros”.

Bedard representa a la compañía en Schwartz Communications Inc. Jonathan Thaw, portavoz de Facebook; Jenna Sampson, de Twitter; Dani Dudeck, de Zynga, y Julie Inouye, de LinkedIn, se negaron a hacer comentarios por teléfono.