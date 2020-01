Fallan caso a favor de Banco Disa

QUIEBRA.

El Primer Tribunal Superior de Justicia revocó el auto No. 303 del 23 de marzo de 2005, dictado por el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y negó las solicitudes presentadas por el curador de la quiebra de The Providence Corporation y otros, referentes a supuestos pagos realizados por el fallido (The Providence) a favor de Banco Disa, en proceso de liquidación.

El Juzgado Decimosexto había declarado nulos una serie de pagos, por 40.5 millones de dólares, que The Providence hiciera al Banco Disa y que, –según mandato del juzgado–, deberían restituirse a The Providence.

Con esta decisión los tribunales de justicia deniegan las pretensiones de The Providence y favorecen a Banco Disa en el reclamo de estos fondos.

El liquidador de la quiebra de The Providence, Rodrigo López Maitín, objetó el informe preliminar del liquidador de Banco Disa, para que se le declarase como no acreedora a la quiebra de The Providence. Esta decisión luego fue confirmada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que declaró no probado el incidente propuesto contra la decisión de los liquidadores del banco.

Al tribunal le llamó la atención que el auto No.303 pasara por alto lo resuelto en el auto 410 de marzo de 2003, debidamente confirmado por el Tribunal Superior, en donde se tiene conocimiento que el liquidador del Disa negó la condición de acreedor a la petición de la quiebra de The Providence