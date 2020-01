Fallan a favor de tabacaleras

INDEMNIZACIÓN.

La Corte Suprema del estado de Florida rechazó el jueves una indemnización punitiva de 145 mil millones de dólares que se le exigía a las grandes compañías tabaqueras, lo que constituye una importante victoria para éstas y hacía subir con fuerza sus acciones.

La corte ratificó el rechazo de una corte de menor rango y la decisión de retirar el carácter de colectiva a la demanda, en un caso conocido como Engle, y en el que las demandantes Mary Farnan y Angie Della piden 2.9 millones de dólares y 4 millones de dólares, respectivamente. Un jurado de Miami decidió en el 2000 que las tabaqueras engañaron a los fumadores sobre los peligros de los cigarrillos, y les ordenó que pagaran 145 mil millones de dólares en daños punitivos a fumadores con problemas, que se estima son entre unos 300 mil y 700 mil.

La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito en Florida cambió el veredicto en el 2003, y dijo que un acuerdo de ese estado con las compañías tabaqueras en una demanda multiestatal impedía que se impusieran daños punitivos.

Entre las firmas acusadas figuran Philip Morris USA, una unidad de Altria Group Inc.; R.J. Reynolds Tobacco Co. y Brown & Williamson, filiales de Reynolds American Inc.; la unidad Lorillard Tobacco Co., de Loews Corp; y Liggett, de Vector Group.