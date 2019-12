Falta mayor interés en el comercio electrónico

En los últimos seis meses, el 31% de los hogares latinoamericanos realizó compras y transacciones a través de internet, mientras que en Centroamérica un 7% recurrió a esta tecnología para comprar servicios o productos, reveló un estudio del comercio electrónico realizado por la consultora Kantar Worldpanel.

El sondeo, que abarcó a los seis países de Centroamérica y ocho latinoamericanos, refleja que en el área central del continente, los costarricenses (12%) son los que más utilizan este método de compra online, seguidos de los panameños, con un 8%. En tanto, que los nicaragüenses son los que menos lo usan, con solamente 5% de compradores.

La consulta se le aplicó a 3 mil 800 hogares de Centroamérica, mientras que en Latinoamérica se sondeó a entre 4 mil y 10 mil personas como promedio en cada país, dependiendo de su tasa poblacional.

No recurrir al comercio electrónico permea a todas las edades en Latinoamérica, pero es un poco mayor en los llamados boomers (personas de más de 50 años): 40% de ellos utiliza canales tradicionales, frente a 30% de los llamados “generación X” (36-49 años) y 30% de los millenials (menores de 35 años).

La consultora indica que en cuanto a las barreras en Latinoamérica para el e-commerce, los entrevistados parecen seguir prefiriendo la experiencia tradicional de ver y tocar el producto antes de comprarlo.

Las razones son diversas, ya que hay quienes manifiestan que no saben usar internet o no tienen acceso a ella; del mismo modo hubo quienes señalaron tener desconfianza de ingresar sus datos a la red; otros que indicaron que no entendían las páginas web. Mientras que hubo personas consultadas que dijeron que prefieren ser asesorados por un vendedor y hubo aquellos que afirmaron que las ventas electrónicas son más caras.

Según estudios realizados, la conectividad en Panamá alcanza el 52% de la población, que es de casi 4 millones de habitantes.

Por otro lado, la actividad de comercio electrónico representa una facturación global que supera los $400 mil millones y se prevé que en 2020 supere $1.2 millones de millones.