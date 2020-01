Feria busca conquistar el paladar de estadounidenses

ALIMENTOS.LúCUMA Y SALSA DE GUAYABA BUSCAN MERCADO.

Los sabores exóticos de varios países de Latinoamérica y de España deleitarán el paladar de los estadounidenses en Fispal Latino, feria de productos alimenticios de la región que por primera vez se efectúa en Miami Beach (Florida).

El foro, que se celebrará del 4 al 6 de mayo, reunirá a más de 270 empresas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, la República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y tiene como objetivo impulsar los negocios del sector con Estados Unidos, país donde hay más de 40 millones de hispanos.

España participa representada por más de 80 empresas de cuatro comunidades autónomas en el pabellón "Mediterranean Experience 2005".

"El objetivo es crear cultura gastronómica latina en Estados Unidos para que América Latina tenga un punto de entrada en este país", dijo Oscar Domínguez, presidente de Fispal Latino, feria organizada por la empresa brasileña Fispal.

Para los empresarios latinoamericanos el mercado estadounidense es un manjar muy apetitoso: los hispanos tienen un poder de compra de unos 581 mil millones de dólares y el consumo de alimentos es de más de 100 mil millones de dólares, según datos suministrados por Fispal.

"Es una cifra extraordinaria, por lo tanto estamos hablando de que en capacidad económica, Estados Unidos se ha convertido en la primera potencia de comida latina", resaltó Domínguez.

Sin embargo, existe poca oferta para abastecer esa gran demanda de productos hispanos, lo que encarece su costo.

De allí, el propósito de reunir a los proveedores de la región con los compradores estadounidenses: eliminar la limitación del acceso al producto latino.

Miami es la ciudad de Estados Unidos donde se concentra la mayor variedad de productos latinoamericanos.

"Esos son los dos puntos donde creo existe una flexibilidad. Pero existe un problema gravísimo y es de precios. Hablaba con un señor en Nueva York que me decía, ‘sí me encanta comer mis frijoles de Colombia, pero es que aquí me cuestan tres veces más que en mi tierra", comentó el presidente de Fispal.

Domínguez consideró que de existir una mayor oferta, ese problema podría superarse, "pero no la hay y no existe porque las compañías latinoamericanas consideran que hay barreras de sanidad, de bioterrorismo y de otros tipos".

"Barreras que nosotros queremos ayudarles a superar", señaló.