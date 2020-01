Finanzas personales Alternativas de alto rendimiento

OPINIÓN. Los ahorristas siempre están buscando la manera de aumentar el rendimiento de sus inversiones, especialmente en estos tiempos de intereses bajos que a veces ni siquiera compensaban por la inflación.Hay dos categorías de inversión que han tenido un crecimiento vertiginoso a nivel mundial, superando cada una el billón de dólares (un millón de millones), y que aquí en Panamá también están entre las más populares: los fondos de cobertura y las obligaciones de deuda con garantía o Collateralized Debt Obligations (CDO). Los fondos de cobertura pueden ser muy disímiles pero tienen en común algunos elementos como mandato abierto, poca regulación y transparencia, comisiones elevadas y alto nivel de apalancamiento. La popularidad de los fondos de cobertura radica principalmente en su imagen seductora y en el buen historial que han logrado acumular algunos de ellos: retornos altos y poca volatilidad. Sin embargo, los inversionistas deben estar claros que no se trata de instrumentos de bajo riesgo.

El hecho de que una inversión haya tenido poca volatilidad en el pasado, no necesariamente es señal de que esta no sea riesgosa. Por ejemplo, en el 2000 muchas acciones, como Cisco e Intel, tenían "betas" o índices de volatilidad muy bajos, producto de un largo período de estabilidad y buenos resultados, que las colocaban como supuestas inversiones seguras hasta que súbitamente tuvieron una baja sustancial. No se espera algo parecido con los fondos de cobertura, pero el punto es que para determinar el riesgo de una inversión hay que ir más allá de su trayectoria histórica. Pero no se engañe: estos fondos tienen a su alcance las mismas oportunidades de inversión que tenemos todos. No se trata de un club privilegiado que puede ganar dinero con más facilidad o menos riesgo. Más aún, actualmente hay más de 9 mil administradores manejando 1.5 billón de dólares. Pero, al igual que con los fondos mutuos comunes, la mayoría tendrá rendimientos por debajo del mercado, con el agravante de altos costos que impulsará a los administradores a tomar más riesgos para alcanzar retornos altos. Por ejemplo, los administradores son conocidos como el 2-20 crowd porque cobran comisiones de 2% más 20% de las ganancias. Con costos que pueden sumar 7.5%, para que un inversionista gane 10% el administrador tiene que generar un retorno de 17.5%. El segundo tipo de inversión, los CDO, puede resultar algo críptico hasta para inversionistas con sumas importantes de dinero invertidas en ellos, que ni siquiera reconocerán sus siglas, ni lo que significan. Los CDO son vehículos especiales creados para realizar inversiones en bonos de alto rendimiento, préstamos de alto rendimiento y bonos hipotecarios, entre otros.

En esencia, consisten de tres elementos: el colateral, el administrador y las participaciones. La popularidad de los CDO está en brindar un retorno superior al que ofrecen papeles simples de igual calificación. Hoy día, por ejemplo, una participación BBB- en un CDO a 5 años puede estar pagando 7.5%; mientras que un emisor BBB-, como México, paga 5%. Obviamente, esta cotización no es una imperfección en el mercado. El CDO, simplemente, tiene riesgos que la calificación no captura, y estos se derivan del apalancamiento y la facilidad con que pueden bajar de calificación. Aquí lo principal es analizar el colateral (y no confundirlo como una obligación de los grandes bancos de inversión que originan y/o administran los activos). Actualmente, las perspectivas no son favorables para algunos de los temas subyacentes (préstamos e hipotecas de alto rendimiento) por sus altos precios y el pronóstico de una economía más lenta. Por ello no parece un buen momento para los CDO. Resumiendo, ambas son inversiones legítimas pero requieren una presentación más completa y balanceada más allá de los retornos históricos o esperados que le permita al inversionista sopesar el riesgo, el costo y los retornos potenciales.

El autor es asesor financiero y CFA.