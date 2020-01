Finanzas personales Creando riqueza de un plumazo

OPINIÓN. Hemos llegado otra vez al tiempo en que se empieza a discutir un aumento del salario mínimo. El costo de la vida ha subido y el crecimiento rampante solo lo sienten pocos. Los líderes de opinión pública y legisladores agitan su varita mágica (entiéndase bolígrafo) y pretenden crear riqueza de la nada. A esta inevitable acción yo solo propongo que sean agresivos esta vez y dispongan que el salario mínimo sea de mil dólares mensuales.No me digan que soy un exagerado, la cifra que pongan no es parte de la realidad sino de la ficción, porque la cifra no está ligada a la productividad del empleado, asistencia a la empresa o crecimiento de su capacidad.

Lo importante aquí es calmar las aguas y hacer ver a los políticos electos como grandes samaritanos y a los empresarios como la raíz de todo mal. Total, decir "empresario" es lo mismo que decir "jefe", y todos odian a sus jefes. Es un win-win (ganar-ganar) natural.Muchas veces he leído y escuchado a mentes brillantes (recientemente en un artículo de John Bennet: Instrumento Politiquero) explicar que el salario mínimo crea desempleo, pero tal afirmación le suena ridícula a las mayorías. De hecho, es uno de los conceptos más densos y difíciles de entender que puede ofrecer la teoría económica, así que no los culpo por no conseguir un gran impacto.Tal vez estos aumentos salariales producen efectos negativos que no son tan fáciles de palpar en el momento, pues son espaciados y acumulativos, como una muerte lenta.

Desgraciadamente, si siguen mi propuesta, siempre podrán decir que la cifra escogida no se ajusta a la realidad. Sin embargo, la realidad es que aunque ajustes por inflación suenen válidos, los únicos que verdaderamente cuentan son los atados a una mayor ganancia o productividad.Una forma más efectiva de lograr riqueza en el grupo menos favorecido es:1. Reducir impuestos 2. Reducir el costo de vida3. E incrementar la inversión de capital.Para reducir impuestos, el gobierno debe gastar menos. Los pobres gastan la mayor parte de su salario en comida, ropa, casa y transporte. Una política eficiente de transporte, por ejemplo, sería capaz de bajar el costo de la vida, al socavar el poder de los grupos de transportistas.

Los salarios dependen de la productividad, que a su vez depende de la inversión en capital. A mayor inversión de capital, más productividad y mayor capacidad de subir salarios.Impuestos dirigidos a ganancias de capital, por ejemplo, no hacen más que empobrecer a los más desfavorecidos. Sin embargo, reducir la planilla estatal a través de la eficiencia y encarando con firmeza las decisiones fuertes toma mucho esfuerzo para un gobierno que protege la corrupción, como este. Por lo visto, les resulta mejor seguir aceitando el sistema que premia al más vivo y no al mejor, porque la gente podría empezar a exigir lo mismo de los políticos.

El autor es asesor financiero