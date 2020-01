Fiscalía solicita juicio para responsables del Millennium Fund

La Fiscalía apela así el falló del juez séptimo del Circuito Penal, Felipe Fuentes López, que el 14 de marzo del 2003 profirió "sobreseimiento definitivo" a favor de Busch.

Busch y otros tres promotores de The Millennium Fund -John La Tourette, William Amos y James Michael Hanks- habían sido objeto de querellas penales en junio de 2001 por los delitos de estafa, apropiación indebida y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del estadounidense Howard Smith.

El juez séptimo reconoció que The Millennium operaba al margen de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y "presentaba de manera inexacta el grado de riesgo asociado con la participación en el fondo y el porcentaje de ganancias garantizadas". Sin embargo, el juez señala que un dictamen pericial indica que, según el artículo 6 del Decreto de Gabinete 247 de 1970 (posteriormente reemplazado por la Ley 1 de 1999), el fondo no estaba obligado a registrar su oferta ante la CNV.

El abogado Gilberto Gómez Cazorla, representante de Smith, replica que el presidente de la CNV, Carlos Barsallo, opinó que el rendimiento que prometía The Millennium es considerado "poco usual e inclusive prohibido su uso indiscriminado en el mercado de valores, porque en él no hay garantía contra la pérdida de la inversión inicial".

Gómez también solicitó al Segundo Tribunal Superior de Justicia que revoque el auto de sobreseimiento definitivo dictado a favor de Busch y que ordene el llamamiento a juicio del cerebro de The Millennium.

Las milenarias promesas Smith alega haber sido "engañado" por Busch, La Tourette, Amos, Hanks y un quinto individuo -Patrick De Vandeul-, que a principios de 1998 le animaron a invertir en The Millennium Fund, con la falsa promesa de que el fondo generaba un retorno del 40% de la inversión, garantizando una ganancia mínima de 14% anual.

Busch, La Tourette y Amos son bien conocidos en Panamá, donde promovieron The Millennium Fund, sin la debida autorización de ninguna entidad reguladora y utilizando -sin el consentimiento de los afectados- los nombres de respetados bancos, firmas jurídicas y asesores de inversión locales.

Atraído por todo ello, Smith transfirió al fondo más de 2 millones de dólares, en febrero de 1998. Seis meses después, el Federal Bureau of Investigation (FBI) allanó las oficinas de Financial Planning Alliance, en Alabama, propiedad de James Michael Hanks. Paralelamente, la Corte Distrital de Alabama acogió una demanda civil presentada por la Commodity Futures Trading Gommissions, contra los promotores del fondo y las sociedades Chateauforte Consortium Inc., Worldex, S.A. y Financial Planning Alliance, por violar disposiciones contempladas en el Commodity Exchange Act.

Habiendo fracasado en su intento por recuperar su dinero, finalmente Smith recibió una carta de Busch, en diciembre de 1999, en la que escuetamente este le informaba que The Millennium se había quedado sin fondos.

En una indagatoria, Busch endilgó toda responsabilidad a La Tourette y dijo que él "sólo" manejó el 40% de los fondos. Dijo que después de que Bill Amos fuera "expulsado" del fondo, La Tourette se llevó el negocio a Europa, pero, sea como sea, "todo se derrumbó con la crisis del rublo y la disolución de la Unión Soviética, lo cual produjo enormes pérdidas a grandes compañías bursátiles y el colapso del mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos".