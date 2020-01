General Electric planea ir de compras

NUEVA YORK (REUTERS). -El presidente ejecutivo de General Electric Co. (GE), Jeff Immelt, dijo ayer que el grupo diversificado estadounidense emprenderá una vigorosa agenda de adquisiciones en el 2002, gracias a que la debilidad de la economía del país presenta una excelente oportunidad de compras.

“Hacer adquisiciones es una gran parte de nuestra estrategia. ... Es un momento excelente para estar mirando desde un punto de vista de valuación”, agregó.

Immelt dijo también que prevé que la economía de Estados Unidos repuntará en el 2003.

Señaló que el plan de la compañía para el próximo año supone que la economía estadounidense no crecerá en el 2002, pero que las ganancias de GE igual deberían crecer hasta 18%.

Si la economá empieza a recuperarse en la segunda mitad del 2002, GE verá un crecimiento más robusto en todos sus negocios, dijo Immelt ante analistas e inversores en Nueva York.

“Hace un año, nos sentamos aquí. Me habría encantado lograr el asunto de Honeywell, pero no lo hicimos”, dijo, en referencia a la planeada compra, por parte de GE, del grupo diversificado Honeywell International Inc. HON.N —un acuerdo rechazado por los reguladores antimonopolios de Europa—.“Y lo que tengo ahora son los fondos (para hacer adquisiciones), y ahora puedo elegir los negocios que quiero obtener”, agregó.

GE, cuyas operaciones van desde servicios financieros hasta energía y la industria aeroespacial, prevé adquisiciones para fortalecer sus operaciones de Sistemas Médicos y Sistemas Energéticos, además del segmento de servicios de motores, y el grupo de medios NBC.