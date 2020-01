Gobierno revisará hipotecas preferenciales

EMPRESARIOS DEFIENDEN BENEFICIO DADO A VIVIENDAS DE HASTA 62 MIL 500 DóLARES.

El subsidio con el que el Estado financia la compra de viviendas de hasta 62 mil 500 dólares será revisado y ajustado, anunció la ministra de Vivienda, Balbina Herrera, durante el evento Convivienda 2005-2006, que se realizó ayer en el Hotel Marriot.

El Gobierno no solo está pensando bajar ese tope de 62 mil 500 dólares, para que la tasa hipotecaria preferencial quede reservada exclusivamente a las familias de menores recursos, sino también modificar la manera como se ha manejado y supervisado el subsidio.

"En el rango de 62 mil 500 hay unas situaciones muy irregulares. Por ejemplo, mucha gente que compraba casas de 80 mil, sacaba 20 mil y reportaba solo 60 mil, para disfrutar el beneficio. Eso no se puede permitir", dijo Herrera.

La Unidad de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas hará un estudio sobre el tema, que servirá de base para redefinir las reglas de las tasas hipotecarias preferenciales.

Dichas tasas, gracias a un subsidio estatal anual de 35 millones de dólares, tienen de dos a cuatro puntos porcentuales menos que las tasas del mercado. "El análisis objetivo que nos dé el estudio nos reflejará definitivamente las cosas que se tienen que cambiar", acotó la ministra.

El ex presidente de la Asociación de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, José Del Valle, advirtió que bajar el tope de los 62 mil 500 dólares no sería correcto. "Es cierto que algunas empresas han hecho arreglos de pago con sus clientes para que el precio baje y puedan beneficiarse de la ley preferencial, lo cual está muy mal hecho. Pero me parece injusto que por el hecho de que una minoría lo haga, se perjudique tanto a la mayoría con la rebaja del tope, especialmente a la clase media".

Según los empresarios, el Gobierno debería aumentar el tope, en lugar de bajarlo. "La ley preferencial es de 1984 y las casas que costaban 62 mil 500 entonces, ahora cuestan 80 mil. El tope actual no refleja la inflación ni los incrementos de los salarios y del costo de los materiales que se han dado en los últimos 20 años", señaló Alfredo Alemán, del Grupo Los Pueblos.

