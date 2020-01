La Hipotecaria coloca valores por 5 millones

TRANSACCIONES. La Bolsa de Valores de Panamá registró ayer, lunes 5 de diciembre de 2005, transacciones por un monto total de 6 millones 855 mil 416 dólares con 70 centésimos.Se negociaron cuatro mil acciones de Grupo Banistmo a precio de 28.60 dólares cada una, sin provocar cambio en el precio de cierre de esta acción.

En el mercado primario, se colocaron valores comerciales negociables de Helefactor Corporation por un monto total de 60 mil dólares a tasa de 8.0% y con fecha de vencimiento en noviembre de 2006 y de La Hipotecaria, S.A. por un monto total de cinco millones de dólares a tasa de 5.0% y con fecha de vencimiento en diciembre de 2006.Por otro lado, se colocaron bonos de Econo-Finanzas, S.A., por un monto de 150 mil dólares a tasa de interés de 7.75% con fecha de vencimiento en septiembre de 2009 y un precio de 100%; de Grupo Financiero Delta, Corp. por un monto de mil dólares a tasa de 9.30438% con vencimiento en noviembre de 2009 y precio de 100%, y de Multicredit Bank, Inc. por un monto de un millón de dólares a tasas de 7.15625% y 7.30625% con vencimientos en noviembre de 2010 y 2011 respectivamente, todos a un precio de 100%.

Además, se negociaron dos mil 200 acciones preferidas de Compañía Nacional de Seguros a tasa de 7.25% y precio de 100 dólares cada una. También se colocaron 11 mil 430 acciones de Banistmo Bond Fund, Inc. a precio de 10 dólares cada una y 17 mil 500 acciones de Banistmo Bond Fund II, Inc. a precio de 10 dólares cada una, lo que produjo un aumento de menos un centésimo en el precio de cierre de ambos fondos. En el mercado secundario se negociaron 996 acciones de Banistmo Bond Fund, Inc. a precio de 10.01 dólares cada una y mil 74 acciones de Banistmo Bond Fund II, Inc. a un precio de 10.01 dólares cada una.