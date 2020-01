Home Depot aceptaría mil 200 millones menos

MINORISTA.

La cadena minorista estadounidense Home Depot está cerca de aceptar alrededor de mil 200 millones de dólares menos por la venta de su división de distribución mayorista a tres fondos privados de inversión, según reportó el Wall Street Journal.

Aunque el acuerdo estaba previsto para el jueves, habrían surgido problemas para el cierre debido a que los tres mayores financistas de la operación -JP Morgan Chase & Co, Lehman Brothers Holdings Inc y Merrill Lynch & Co Inc - pusieron trabas, según publicó el diario estadounidense en su sitio de internet, citando fuentes cercanas a la negociación.

Los bancos se preparaban para la posibilidad de eventuales demandas judiciales, reportó el Wall Street Journal, sin especificar quién sería el demandado.

El periódico también indicó que algunas de las mayores figuras de Wall Street intentaban acotar su exposición a un acuerdo acosado por las crisis en los mercados de la vivienda y de créditos.

Se ha realizado una seguidilla de negociaciones para salvar la transacción.

Los tres fondos privados -Bain Capital, Carlyle Group y Clayton, Dubilier & Rice- acordaron originalmente pagar 10 mil 300 millones de dólares por la unidad.

Ningún portavoz de Home Depot estuvo disponible para hacer comentarios sobre el tema.

Home Depot ocupa el lugar 14 en la lista de las 500 empresas más productivas de los Estados Unidos, según la revista Fortune. La compañía reportó que sus ventas totales crecieron un 11% en 2006.