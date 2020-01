Industria marítima Nicaragua insiste en un Canal, pero a Panamá no le preocupa

TRÁNSITO. LA ACP DICE QUE NO HAY SUFICIENTE DEMANDA PARA DOS CANALES.

Nicaragua no cesa sus esfuerzos por construir un canal interoceánico que sirva como medio de transporte entre los dos océanos.

"El proyecto va", afirmó Virgilio Silva, presidente de la Empresa Nacional de Puertos de Nicaragua, en una entrevista vía telefónica desde este vecino país.

La construcción del proyecto se debe iniciar en 2009, pero primero estamos hablando con "países amigos" para lograr el financiamiento, añadió Silva.

La obra denominada Gran Canal Interoceánico de Nicaragua uniría el Pacífico con el Caribe, a través del Gran Lago y el caudaloso río San Juan. Los estudios señalan seis posibles rutas para la construcción del proyecto, entre las cuales se recomienda la número 4, que tiene una longitud de 286 kilómetros, casi cuatro veces la ruta por el Canal de Panamá. Todas las rutas propuestas se originan en diferentes puntos de la costa atlántica de Nicaragua y atraviesan el Gran Lago.

El proyecto, valorado en aproximadamente 20 mil millones de dólares, permitiría que barcos de gran calado naveguen por un río con salida al mar Caribe, crucen por esclusas a otro río hacia el lago Cocibolca y luego por el istmo de Rivas al océano Pacífico.

La obra fue impulsada en 2006 por el ex presidente Enrique Bolaños, justamente cuando Panamá se preparaba para decidir mediante referéndum si ampliaba o no el Canal de Panamá.

Aunque Silva recalcó que el proyecto se desarrollará, el 11 de mayo de 2007, en la publicación oficialista La Voz del Sindicalismo, el actual presidente Daniel Ortega advirtió su oposición al proyecto por los riesgos de contaminación que se corren al utilizar el Gran Lago de Nicaragua para el tránsito de buques.

"Yo no estaría de acuerdo (...). Yo pienso que no podríamos arriesgar el Lago. Ni por todo el oro del mundo podemos arriesgar el Lago", sentenció Ortega durante la presentación de la política forestal que aplicará el gobierno sandinista. En la publicación se indica que el megaproyecto del canal a través de Nicaragua es un sueño largamente acariciado, pero "no se debe correr el riesgo de contaminar la mayor reserva de agua potable del país y de Centroamérica".

Al respecto, el vicepresidente de Investigación y Análisis de Mercado de la ACP, Rodolfo Sabonge, dijo que él no conoce los estudios de mercado que realizó Nicaragua para realizar este proyecto.

Añadió que los análisis realizados por Panamá indican que no hay suficiente demanda en la región para construir un Canal por Nicaragua, ya que por el momento sería suficiente con la ampliación de la vía panameña.

"Nosotros conocemos nuestros estudios y no hay suficiente mercado para otro canal, además de la expansión del Canal de Panamá", recalcó Sabonge.

Gilberto Guardia, miembro de la comisión ad hoc del proyecto de ampliación del Canal igualmente desestimó el desarrollo de este proyecto porque el trayecto es mucho más largo que el del istmo de Panamá.

"Yo no creo que ese proyecto puede competir con el Canal de Panamá, porque el istmo panameño es mucho más angosto", apuntó.

No obstante, indicó que un segundo canal interoceánico por Centroamérica podría coger algún tránsito cuando el Canal de Panamá no se dé abasto para la demanda. "Yo no tengo la mayor preocupación de que haya otra alternativa que supere la distancia que tiene Panamá para unir los dos océanos", añadió Guardia.