Industria solar se prepara para abundancia de paneles

Los fabricantes de paneles solares que están aumentando la producción ahora enfrentan una inminente superabundancia de paneles, lo que obliga a las empresas a ajustarse o enfrentar graves consecuencias.

Trina Solar Ltd., Canadian Solar Inc., y JinkoSolar Holding Co., son algunos de los proveedores que están incrementando la producción en fábricas y expandirán 18% la capacidad global este año, según Bloomberg New Energy Finance.

Los fabricantes están enfrascados en una carrera para construir fábricas más grandes y avanzadas, y producir paneles de forma más rápida y barata. Se espera que la demanda desacelere justo cuando empiecen a sacarlos de las líneas de ensamblaje, especialmente en China, donde el Gobierno redujo subsidios el mes pasado.

Los precios están retrocediendo y los proveedores esperan que también caigan los márgenes. Es un patrón que hemos visto antes, hace cinco años, cuando un exceso de oferta global llevó a decenas de empresas a la quiebra.

“El exceso de oferta parece ser la norma en la industria solar”, dijo Jenny Chase, directora de analistas de energía solar de New Energy Finance.

La industria solar pasó por un ciclo parecido de boom y colapso después que la capacidad creció más rápido que la demanda, lo que desencadenó dos años de depresión a partir de fines de 2011. El resultado fue una ola de consolidación en tanto se desplomaron los precios y los fabricantes de paneles acumularon pérdidas.

Los paneles baratos también ayudaron a estimular la demanda de energía solar, lo que terminó llevando a los sobrevivientes a expandir la producción.

El martes, Trina, el fabricante de paneles más grande del mundo, dijo que los envíos llegarán a caer 6.5% en el tercer trimestre y quedarán entre 1.55 y 1.65 gigawatts. Por otro lado, la empresa incrementó 7.1% su capacidad de producción tras abrir una fábrica de 500 megawatts en Tailandia en marzo. También el martes, Yingli Green Energy Holding Co., dijo que espera que los envíos disminuyan hasta 54% en este trimestre, tras destinar el 60% de sus paneles a China en el segundo.

Cabe aclarar que la demanda de energía solar sigue en alza, pero ese crecimiento está desacelerando. Este año, las instalaciones globales podrían alcanzar unos 67 gigawatts, 27% más que el año pasado, según New Energy Finance.